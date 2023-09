Profiteren Haagse clubs van revolutie in de korfbalwereld? ‘Ik houd er een vreemd gevoel aan over’

Hondstrou­we Ruben Koorndijk is nu aanvoerder van Schevenin­gen: ‘Trots gevoel met die band om’

Ruben Koorndijk (32) speelde in de jeugd van Feyenoord met Georginio Wijnaldum, Jordy Clasie en Jeffrey Bruma en is inmiddels al jaren de meest natuurlijke voetballer van tweededivisionist SVV Scheveningen. Sinds de start van het nieuwe seizoen is hij ook de meest natuurlijke aanvoerder. ,,Die band om je arm, dat geeft een trots gevoel.”