Programma derde ronde districtsbeker: kan Scheveningen 2 stunten tegen RKAVV?

Voetbal Totaal Duel gestaakt na ‘stoelgooi­en’ en 53-jarige basisspe­ler bij DHC: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Het voetbalweekend stond weer bol van de bijzonderheden en rariteiten. Zo was er in de eerste klasse een 53-jarige basisspeler te bewonderen. Even verderop werd SV Madestein-Lyra gestaakt nadat de thuisploeg in de rust nog maar zes spelers over had en in Drenthe werd het duel van Westlandia gestaakt nadat een trainer een stoel naar de grensrechter had gegooid. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je weer bij.