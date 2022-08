Publiekslieveling Maurice Verberne neemt het op tegen oude club: ‘Ik verwacht een ontketend ADO’

Maurice, hoe zou je de periode 2001-2004 bij ADO willen omschrijven?

Maurice Verberne: ,,Als de mooiste jaren die ik als speler heb gehad. Succesvol, want in het tweede seizoen promoveerden we naar de eredivisie. En ook in de eredivisie heb ik een aantal duels gespeeld. Ook op persoonlijk vlak heb ik het als een warm bad ervaren. Vanaf de eerste dag voelde ik me thuis. Ik vind het nog steeds prettig om in Den Haag te zijn.”