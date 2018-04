Quick-coach Van der Zwaan maakt kans op Rinus Michels-award

Paul van der Zwaan was verrast door de nominatie. ,,Ik vind het een eer en ik ben daar ook trots op. De nominatie is voor mij al een prijs op zich."



De organisatie van de prijs is in handen van De Voetbaltrainer. In het rapport zegt de jury: 'Paul ziet zijn team het liefst gegroepeerd, attractief spelen waarbij zowel spelers als publiek aan hun trekken komen.'



De uitreiking van de Rinus Michels-awards is op 11 mei 2018. Andere genomineerden in de categorie amateurtrainer zijn Fred de Boer (ACV Assen), Dennis van Toor (AZSV Aalten), Sander Middelbeek (RKAV Volendam), Reinald Boeren (Rood-Wit) en Bertran Kreekels (O.S.S.’20)