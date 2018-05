Quick-coach Van der Zwaan naar Zwolle voor Rinus Michels Awards

De voormalig trainer van onder meer Voorschoten'97, UVS en Ter Leede is genomineerd in de categorie amateurtrainer van het jaar en Van der Zwaan zegt op Twitter dat hij toch een beetje zenuwachtig. ,,Morgen als genomineerde voor Rinus Michels Award naar Zwolle. Zou liegen als ik zeg dat dat toch niet een beetje spannend is", aldus de coach op het sociale medium.



Zijn club Quick hoopt net als Van der Zwaan dat hij de felbegeerde prijs pakt. ,,Ook wij vinden het als Quick erg spannend en gunnen jou de prijs van harte. Hoe jij Quick 1 hebt laten voetballen en het voetbaldenken bij de spelers verder hebt gebracht, is indrukwekkend. En dan ook nog gekoppeld aan goede resultaten!! Succes morgen", antwoordt de Haagse derdedivisionist op de tweet van haar trainer.



Andere genomineerden in de categorie amateurtrainer zijn Fred de Boer (ACV Assen), Dennis van Toor (AZSV Aalten), Sander Middelbeek (RKAV Volendam), Reinald Boeren (Rood-Wit) en Bertran Kreekels (O.S.S.’20)



Morgen wordt ook bekend wie in het betaalde voetbal de prijs voor beste trainer van het jaar wint.