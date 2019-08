Quick-cricketers moeten tegen Sparta de laatste strohalm pakken

Quick ontvangt op Nieuw Hanenburg (11.00 uur) de enig overgebleven concurrent, Sparta 1888,voor een rechtstreekse confrontatie in de strijd tegen degradatie. Het eerste duel tegen Sparta in Capelle aan den IJssel verloor Quick met zes wickets.

Bij Sparta is Garnett Tarr (goed voor een century (100 runs) in de heenwedstrijd) inmiddels terug naar Zuid-Afrika. Bij Quick is het toeristenvisum van Hayden Brain (Zimbabwe), die in de eerdere onderlinge ontmoeting tot een half century (50 runs) kwam, ook verlopen. Het 15-jarige talent Lucas del Bianco is deze week naar Hongkong vertrokken.