Quick doet slechte zaken in race om de periodetitel

De mannen van trainer Paul van der Zwaan hadden geleerd van vorige week, toen ze alleen in de eerste helft de benodigde scherpte opbrachten. Dat deden ze nu voor de volle negentig minuten, alleen troffen ze in OSS‘20 een prima tegenstander, die als gepromoveerde ploeg in een vergelijkbare ‘flow’ zit als waar Quick vorig seizoen in zat. Oss verstevigde de greep op de vierde plek, Quick zakte een positie, naar de achtste plek.

Spits Frank van der Heiden speelde als aanspeelpunt weer een solide wedstrijd, het ontbrak hem alleen in de afwerking aan geluk. Aanvallende middenvelder Rachid Bouyaouzan bracht in creatief opzicht niet wat hij kan brengen. Ook aanvaller Marc Boshoff slaagde er, net als vorige week, niet in om zich te onderscheiden. Zijn ritme kennende zal Boshoff volgende week, in het inhaalduel uit tegen GOES, wel weer ontvlammen.