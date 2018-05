Quick en Scheveningen houden het spannend

De thuisploeg kreeg via Roderick Meinema, Frank van der Heiden, Rachid Bouyaouzan en Joost de Gelder kansen op de openingstreffer, maar de mogelijkheden belandden naast het doel of beroerden de handen van doelman Sven Wolsheimer. Virgil Tjin-Asjoe trof na rust de lat.

Diezelfde Peters had in elk geval opnieuw een belangrijk aandeel in het sterke seizoen van Scheveningen door na een uur raak te koppen. De oud-prof stond toen al ruim tien minuten als middenvelder geposteerd, omdat aanvoerder Samir el Moussaoui eveneens het veld met een blessure had verlaten. Zes minuten later liet Quick’er Frank van der Heiden zien dat hij ook doeltreffend kan koppen.