Quick ondergaat metamorfose, talenten grijpen hun kans: ‘Het lange wachten is beloond’

Na het stoppen van routiniers Kai van Hese en Marc Boshoff en het vertrek van Jari Puister verloor Quick deze zomer alweer drie steunpilaren van het bijzondere elftal dat in 2017 naar de derde divisie promoveerde. Het vlaggenschip van de ‘Haantjes’ was in de recente geschiedenis uitgegroeid tot een merk in de categorie Douwe Egberts koffie, Bolletje beschuit en een rookworst van de HEMA. Weliswaar allang niet meer verrassend, maar de smaak is vertrouwd en herkenbaar en aan zo’n recept sleutelen, zou verboden moeten worden. Maar wat ook kan, zoals aan de De Savornin Lohmanlaan, is een nieuw blik met talenten open trekken.