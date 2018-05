Quick plaatst zich met overwinning voor nacompetitie

Op Nieuw Hanenburg ging Quick vol elan en dadendrang van start. Dat resulteerde al in de zesde minuut in een prachtig doelpunt (stiftje met trage boog) van aanvallende middenvelder Rachid Bouyaouzan. In de 35ste minuut tekende de bedrijvige flankspeler Roderick Meinema de 2-0 aan.



De Oldenzaalse tegentreffer in de 67ste minuut viel in een fase van een kwartier dat Quick wegzakte. Die fase werd voorafgegaan door enkele megamissers in de Haagse aanval. De laatste tien minuten domineerde de thuisploeg weer. Het geheel werd afgesloten met een in de laatste minuut door Joost de Gelder benutte strafschop. Vervolgens kreeg de routinier in zijn laatste reguliere thuiswedstrijd een publiekswissel.