Quick-revelatie Issac Dijkhuizen (18) leert van Ronaldinho: ‘Ik knal er elke week onbevangen in’

Arbitrage­com­mis­sie stelt ADO in het gelijk na verhitte avond in Zeist, Elano Yegen blijft contract­spe­ler

De arbitragecommissie van de KNVB heeft ADO Den Haag in zijn gelijk gesteld in de zaak tussen de club en Elano Yegen. Het kamp van de 19-jarige verdediger had een arbitragezaak aangespannen omdat het beweerde dat Yegen transfervrij zou mogen vertrekken, maar daar ging de commissie maandagavond in Zeist niet in mee. Na afloop ging het er verhit aan toe.

30 augustus