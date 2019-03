Quick wint vierde derby op een rij en brengt HBS verder in de problemen

De stand suggereert meer spanning dan dat er in werkelijkheid was. HBS ging wel prima van start en was de eerste twintig minuten de betere partij. Toen viel de 0-1, uit een eigen doelpunt van linksback Mathijs Harthoorn na zwak ingrijpen door de lucht van zijn keeper Jordi Haneveld. Via spits Frank van der Heiden en middenvelder Philip Kouwenhoven liepen de bezoekers betrekkelijk makkelijk uit naar een 0-3 voorsprong. Pas drie minuten voor rust kon de thuisploeg via Donovan de Groot iets terugdoen: 1-3.