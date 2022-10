Quick ziet kansen tegen De Graafschap: ‘Met een bomvol Nieuw Hanenburg wil ik het nog wel eens zien’

Hij zette de loting toch maar even aan op zijn telefoon, tijdens een weekendje weg met zijn vriendin in Brugge. En gelukkig voor Frank van der Heiden en zijn vriendin kon de telefoon al snel weg, want Quick werd al als derde ploeg uit de koker gehaald, met De Graafschap als tegenstander.

,,Een mooie club om tegen te spelen”, vertelt Van der Heiden, die met zijn ploeg de tweede ronde bereikte dankzij een zege bij RKAV Volendam. ,,Natuurlijk hadden we op een duel met Ajax, PSV of Feyenoord gehoopt, maar dit is ook een leuk affiche. Helemaal omdat we thuis spelen.”

De gedachten gaan daarbij terug naar het meest recente duel van Quick tegen een profclub, in 2019 tegen Willem II. Destijds was Van der Heiden er al bij en genoot hij van de sfeer. ,,Een superdag. Het was bomvol op Nieuw Hanenburg en de hele dag feest. Het was jammer van de uitslag (0-4 verlies, red.), maar de hele dag heerste er een bekersfeertje.”

Volledig scherm Frank van der Heiden (midden) heeft zojuist Quick ook schitterende wijze op 0-2 gezet tegen Volendam. © haaglandenvoetbal.nl/M. de Kler

Op zo’n dag hoopt men bij Quick op 10, 11 of 12 januari opnieuw, alleen dan afgesloten met een overwinning. Hoewel er twee divisies verschil tussen de ploegen zit, heeft Van der Heiden geloof in een resultaat. ,,Zij moeten een mindere dag hebben en wij een goede. En er moet voor ons een portie geluk bij zitten. Maar als dat zo is en het publiek erachter gaat staan, dan wil ik het nog wel eens zien.”

Wat in ieder geval in het voordeel van Quick spreekt, is dat de ‘Haantjes’ waarschijnlijk vlak voor het duel met de Doetinchemse ploeg op trainingskamp gaan. ,,Daar kunnen we hopelijk de basis leggen voor een goed resultaat. En dan in de derde ronde alsnog Ajax loten, dat zou gaaf zijn.”

