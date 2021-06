Quintus bekroont moeilijk seizoen met titel in eredivisie: ‘Mooie afsluiting van een raar jaar’

Pien Dicke wél en Ginella Zerbo niet op EK hockey

31 mei Bondscoach Alyson Annan heeft de namen van de achttien hockeysters (en twee reserves) bekendgemaakt die Nederland naar de prolongatie van de Europese titel moeten leiden. In de EK-selectie is wél plaats voor de in Den Haag geboren SCHC-spits Pien Dicke (ex-HDM), maar niet voor haar ploeggenoot in de voorhoede en tevens Haagse, Ginella Zerbo (ex-Craeyenhout).