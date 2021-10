Quintus maakt zich op voor de Europa Cup: ‘Jammer dat we niet naar het buitenland gaan’

Geheel onvoorbereid is de Heulse formatie niet. Michielsen: ,,Wij hebben beelden van de tegenstander kunnen bemachtigen. Die hebben alle speelsters al kunnen bekijken. Morgen gaan we met elkaar verder analyseren. Bovendien staat de focus de hele week tijdens de trainingen op de Portugese tegenstander. Het is een land met een andere speelstijl. Daar moeten we ons toch op instellen.”

Jammer

Al heeft de 27-jarige cirkelloopster het nodige meegemaakt tijdens haar succesvolle carrière in Duitsland, toch kijkt ze uit naar de dubbele confrontatie. ,,Het blijft altijd supergaaf om internationaal te spelen. Een mooie beloning als je dat via de competitie afdwingt. Het is wel jammer, dat we niet in Portugal spelen. Het is leuk om voor dit soort wedstrijden naar het buitenland te gaan. Dat we ons eigen publiek hebben, is wel een voordeel. Dat geeft een enorme steun in de rug om de volgende ronde te halen.”