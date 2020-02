Quintus slaat slag: Michielsen komt over van Bundesliga-club HSG Blomberg-Lippe

De 25-jarige Michielsen wil, samen met haar vriend en voormalig Hellasspeler Kevin Hendriks, haar maatschappelijke loopbaan in Nederland opbouwen. In Duitsland geeft Michielsen gymles op een middelbare school. ,,In Nederland ben ik op zoek naar een baan. Op de basisschool of als leraar Duits. Ik spreek inmiddels de Duitse taal vloeiend.”

Gelijktijdig wil Michielsen ook op hoog niveau handballen. ,,Ik vind het nog veel te leuk om te stoppen. Bij Quintus zijn die mogelijkheden er. Ik heb een prettig gesprek gehad met trainer René Zwinkels en had meteen een goed gevoel om me bij Quintus aan te sluiten. Een jong team met talenten, die er vol voor willen gaan. Dat spreekt me aan.”

Handbalgezin

Celine Michielsen, die in de belangstelling van meerdere topclubs stond, komt uit een echt handbalgezin. Zus Renske speelt in de eredivisie bij Venlo, broer Pepijn bij landskampioen Aalsmeer en vader Fred is trainer bij eredivisionist Arnhem.

Michielsen begon op haar derde jaar bij United Breda in de mini's en kwam via Internos, Nieuwegein en Hellas in Duitsland terecht. Daar stond zij onder contract bij Trier, Metzingen en de laatste drie jaar bij Blomberg. Ook maakte ze vier jaar deel uit van Jong Oranje op diverse EK's en WK's met als hoogtepunt het EK in 2017. Daar werd zij tot beste cirkelspeelster en topscoorster uitgeroepen. Op het EK in Nederland behaalde zij een zilveren medaille.