Quintus stelt oude bekende uit de regio aan als nieuwe hoofdtrainer

René (53) kreeg een appje en speelde even later 90 minuten in eerste klasse: ‘Een morele kwestie’

Dat de roemruchte voetbalclub DHC dit seizoen in de eerste klasse met grote cijfers verliest, is geen nieuws meer. Maar tijdens de 12-0 nederlaag van afgelopen zaterdag was trainer John de Letter genoodzaakt om de 53-jarige René Lousma in de verdediging te posteren. ,,Het is voor mij een morele kwestie om John en DHC te helpen.”

31 januari