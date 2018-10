Randy Wolters: Genieten als zo'n jongen achter je staat

In de rubriek Buitenkant Rechts blikken we wekelijks vooruit op de komende wedstrijd van ADO Den Haag.

Wat verwacht je dit weekeinde van ADO?

Randy Wolters: ,,Ik denk dat het een leuke wedstrijd wordt in Venlo. ADO moet de punten binnenhalen, terwijl VVV zoals gewoonlijk goed bezig is. Het eerste jaar in de eredivisie hebben ze me verrast, nu zijn ze stabiel. Maurice Steijn heeft het daar goed voor elkaar."

Hoe volg je ADO?

,,Op de voet, het is in principe mijn club. Toen ik nog in Schotland bij Dundee zat, speelden we altijd op zaterdag en kon ik alles op tv zien. Bij NEC is vrijdag de speeldag en ben ik ook af en toe bij ADO in het stadion."

Welke ADO-speler maakt op jou de meeste indruk?

,,Nasser El Khayati, sowieso. Dat zal iedereen wel zeggen nu. Een rasvoetballer, het ziet er allemaal heel mooi uit. Ik heb met hem gespeeld en als buitenspeler is het genieten als zo'n jongen achter je staat."

Op welke plek eindigt ADO?

,,Vorig jaar was natuurlijk een heel mooi seizoen. Vaak kan het dan alleen maar slechter gaan. Het is ook lastig, maar als ADO in een bepaalde flow komt dan is het mogelijk om in de onderkant van het linkerrijtje te komen."

Bij je nieuwe club NEC liep je dit seizoen al snel een knieblessure op, hoe staat het met je herstel?