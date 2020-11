Rankovic op ramkoers: trainer laakt transferbeleid bij ADO

Aleksandar Rankovic was er naar eigen zeggen niet op voorbereid. De vragen van FOX Sports-verslaggever Hans Kraay. Ze insinueerden dat er binnen ADO Den Haag mensen zijn die de Servische trainer weg willen hebben. ,,Dit raakt me niet, het maakt me niet nerveus”, zei hij, na zijn gesprekken met Kraay, op de persconferentie in Eindhoven. ,,Ik heb zes jaar bij ADO gespeeld en het is hier altijd rommelig. Misschien is het Haags om naar sensatie te zoeken, maar op dit moment is er niets aan de hand.”