Rankovic ziet lichtpuntjes: ‘Wij gaan er alles aan doen om het Feyenoord moeilijk te maken’

,,Misschien is er wel een beetje opluchting bij mij dat er deze week maar één speler is bij gekomen”, zei ADO-trainer Aleksandar Rankovic tijdens de persconferentie richting de uitwedstrijd tegen Feyenoord. De 42-jarige Serviër had vorige week nog met een glimlach aangegeven dat hij er nog steeds in elke linie een speler bij wil hebben.

Toen had hij net een week achter de rug waarin er ook daadwerkelijk drie nieuwe spelers waren gekomen. ,,Het nadeel van deze transferwindow is dat er veel verandert en dat ook tot in een laat stadium gebeurt. Het is moeilijk om dan vastigheden te krijgen. Ik ben nu steeds meer relaxed en focus me op de groep die er nu staat.”

Geblesseerd

Het gaf hem deze week hoe dan ook de tijd om eens goed te kijken naar wat hij er vorige week precies bij had gekregen. Linksback Lassana Faye kende hij al van Sparta. De Rotterdammer stond tegen FC Groningen dan ook gelijk in de basis. Van aanvaller David Philipp en middenvelder Ilay Elmkies kreeg Rankovic deze week een beter beeld.

,,Ik had Ilay en David in mijn hoofd om zondag tegen Feyenoord te laten starten.” Elmkies viel tegen FC Groningen al in, maar raakte al snel geblesseerd, waardoor zijn debuut maar twintig minuten duurde. ,,Wat hem betreft wordt de wedstrijd tegen Feyenoord kort dag. Hij heeft heel de week voor zichzelf getraind. Voor David geldt ook dat hij niet de hele week met de groep heeft kunnen trainen, maar hij klopt absoluut aan de deur. Hij heeft nog een kans om zondag te starten.”

Zware uitwedstrijd

ADO verwelkomde deze week nog wel één nieuwe speler. De 27-jarige Ravel Morrison. De Engels-Jamaicaanse middenvelder liet op de training meteen zien dat hij een versterking kan zijn voor de Haagse ploeg. ,,Morrison is een goede speler”, oordeelde Rankovic. ,,Hij is begaafd aan de bal, speelt alles vooruit. Hij is duidelijk een speler met kwaliteiten.”

De trainer ziet dus dat er steeds meer spelers in zijn selectie rondlopen die ADO beter kunnen maken. ,,Ik kijk elke dag naar de mogelijke impulsen die de jongens aan het team kunnen geven. Elk positief punt dat ik kan meepakken, grijp ik met beide handen aan. Wat dat aangaat ben ik tevreden met de kleine lichtpuntjes die ik zie.”

Want dat die lichtpuntjes er snel moeten komen, is duidelijk. Nadat de eerste twee wedstrijden zijn verloren, staat zondag de zware uitwedstrijd tegen Feyenoord op het programma. Het zorgt er automatisch voor dat er niet veel van ADO verwacht wordt. ,,Wat het mentale aspect aangaat, zijn dit dan ook de makkelijkste wedstrijden voor ons”, zei Rankovic kalm. ,,Feyenoord moet en wij willen graag. Wij gaan er alles aan doen om het Feyenoord moeilijk te maken.”

