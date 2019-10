Regioclubs aan kop: DHC en SV Den Hoorn maken tot nu toe de dienst uit in 1B

Vier wedstrijden, twaalf punten en nog geen enkel tegendoelpunt. Een betere start had zondag-eersteklasser DHC zich nauwelijks kunnen wensen. Zeker als je ziet dat de ploeg van trainer Rob de Lange VC Vlissingen, TAC'90 en VUC, op voorhand drie kanonnen uit de eerste klasse B, al heeft verslagen. Waar ligt de kracht van koploper DHC? Routinier Joren Tromp (33) denkt dat de balans in het elftal dit seizoen beter is dan voorheen.