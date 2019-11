Renate Jansen trakteert haar oude club ADO op verlies

Het werd de avond van een ex-speelster van ADO Den Haag. International Renate Jansen, die van 2008 tot 2015 in Haagse dienst speelde, luisterde haar 100ste competitieduel voor FC Twente met drie treffers op. Terwijl ADO via Chasity Grant, Maartje Looijen en Marisa Olislagers ook mogelijkheden kreeg, maar niet doeltreffend was, was FC Twente veel effectiever. Naast Jansen stond ook die van Fenna Kalma na negentig minuten op het scorebord.

Voor ADO werd het daarom een teleurstellende avond, al had Ilham Abali nog wel enige reden tot glimlachen. De pas 17-jarige aanvallende middenveldster, die als opvolgster van Victoria Pelova wordt gezien, had voor het eerst een basisplek. ,,Maar het resultaat is tegenvallend. We moeten scherper voor het doel zijn, want we hebben net zoveel kansen gehad. Maar FC Twente heeft ons afgetroefd en dat is hartstikke zonde. Toch denk ik dat we die doelpunten in het verloop van de competitie nog wel gaan maken", zei de Zeeuwse, die voor aanvang al wist dat ze de laatste trein naar Vlissingen niet zou halen en daarom bij familie in Den Haag bleef slapen.