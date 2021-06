René Zwinkels zit voor het laatst op de bank bij Quintus: ‘Het was voor mij niet haalbaar om door te gaan’

Zwinkels, clubman in hart en nieren, kan er nu makkelijker over praten dan destijds toen dat bericht hem rauw op het dak viel. ,,Als reden gaf het bestuur, dat zij een cyclus van drie jaar de maximale termijn voor een trainer vinden. Onder normale omstandigheden ben ik het daarmee eens. Maar dit was een bijzonder jaar vanwege corona. Ik had er liever nog een normaal seizoen aan vastgeplakt om te laten zien dat we op de goede weg waren. Ze hadden waarschijnlijk te weinig grip op mij en dat heeft hen benauwd.”