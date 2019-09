Rick van den IJssel terug bij HDM na Antwerps avontuur

Rick van den IJssel werd in mei met Royal Beerschot vice-kampioen van België. Na één jaar afwezigheid is de rechtsachter terug bij de hockeyers van promotieklasser HDM.

Rick van den IJssel wilde met hockey eens 'uit zijn comfortzone stappen' in plaats van altijd in dezelfde setting te blijven. Een avontuur in het buitenland leek hem wel wat. ,,Maar ik kon het spelen bij een club in bijvoorbeeld Spanje niet echt combineren met mijn studie. Het tweede half jaar moest ik namelijk weer in Rotterdam voor colleges zijn. Vanuit België, waar ik uiteindelijk ook stage kon lopen, was ik wel redelijk snel in Rotterdam'', vertelt Van den IJssel over zijn afweging ongeveer anderhalf jaar geleden.

Eerst waren er via via contacten met Royal Antwerp, maar het werd Royal Beerschot. ,,Beerschot staat bekend als één van de gezelligste clubs van België. Een warme familieclub waar iedereen elkaar helpt'', licht de 24-jarige verdediger zijn keuze toe. ,,Zo stond heren 1 een keer op een zaterdagochtend het onkruid rond de velden weg te halen. We hadden daarnaast echt een leuk team, waarmee we veel in de stad en na wedstrijden afspraken.''

Wennen

Sportief gezien verliep het seizoen boven verwachting. ,,In het begin was het wel even wennen. Het niveau in België is echt wel goed. De top-4 zou in de Nederlandse hoofdklasse, denk ik, met de top-7 kunnen meedraaien. Beerschot was het jaar ervoor achtste in de Belgische competitie geworden. Het doel afgelopen seizoen was het halen van de play-offs.''

Beerschot werd in de poulefase derde. De club nabij Antwerpen stuntte in de play-offs en haalde de finale. ,,Dat was wel echt uniek voor zo'n kleine club. Het was een hele happening. Royal Léopold was in de finale over twee wedstrijden gewoon beter. We pakten wel een ticket voor de Euro Hockey League.''

De club vroeg of hij nog een jaar wilde blijven. Ook Erik van Driel, de hoofdcoach van HDM, die hem in de B-jeugd van Rijswijk naar HDM haalde, klopte weer bij hem aan. Toen Van den IJssel werd benaderd voor een mooie job in Rotterdam was de keuze voor een terugkeer naar HDM snel gemaakt.

De Haagse ploeg, waarin afgelopen zomer opvallend genoeg alleen Van den IJssel als 'nieuweling' aansloot, trof in de lopende competitie meteen twee topploegen. Schaerweijde, dat vorig seizoen vierde werd en de play-offs net misliep, en het uit de hoofdklasse gedegradeerde SCHC. ,,Het waren gelijk twee topduels die je aan het spelen bent. Tegen Schaerweijde thuis (2-1, red.) was een wedstrijd, die we moesten winnen en daar deden we echt alles voor. Als je wilt promoveren, moet je dat ook echt uitstralen. Tegen 'Stichtsche' uit (4-3, red.) kwam die overtuiging te laat.''

Onvoorspelbaar

De regioderby tegen Cartouche wordt zondag de derde topper op een rij voor HDM. ,,De wedstrijden die we tegen hun spelen zijn volgens mij altijd spannend. Het kan alle kanten op. We spelen thuis. We horen wel te winnen, ook als je naar de uitslagen van Cartouche in de eerste twee wedstrijden kijkt. Die ploeg is wel altijd gevaarlijk, een beetje onvoorspelbaar.''