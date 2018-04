Ricky van den Bergh heeft de Hollandse meezingers paraat

Van den Bergh, speler en assistent-trainer van de heroprichting van FC Kranenburg, heeft het naar zijn zin bij de 'club waar het voor hem allemaal begon'. ,,Het is erg gezellig, maar ook prestatief. Het is leuk om kampioen te worden, maar met alle respect: deze competitie is niet heel veel waard, het is vooral recreatief. Toch moet je die wedstrijden winnen en de ballen erin schieten." De aankomende titel is de derde voor Van den Bergh, allemaal behaald met Kranenburg.

De oud-prof van onder meer ADO Den Haag en Sparta Rotterdam is bezig aan zijn laatste seizoen in een eerste elftal. Komend seizoen is hij met ex-profs als René van Dieren actief in een vriendenteam van het Brabantse Be Ready. ,,Ik speel door blessures weinig en wil ook de jongens de ruimte geven. Toch scoorde ik zeventien keer, terwijl ik in totaal vier volledige duels speelde." Van den Berg blijft wel assistent van coach Ger Fens.