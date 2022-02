Rijschoolhouder Kailash Nandkoemarsing is bij FC Skillz helemaal terug: ‘Er moest eerst zeven kilo af’

Als de ongeslagen koploper FC Skillz tegen de van een zege gespeende hekkensluiter DUNO speelt, dan is het verleidelijk om naar de aanvallers van FC Skillz te kijken. Die hadden in tien duels immers al 22 keer gescoord. Maar minstens net zo interessant is het om de verdediging van de Hagenaars onder de loep te nemen. Met slechts vier tegentreffers is die evengoed een belangrijke pijler voor het bewerkstelligen van de ambitieuze plannen. Al had zaterdag dat geringe aantal tegengoals wel verdubbeld moeten worden, want DUNO kreeg de ene na de andere opgelegde kans.