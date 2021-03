Riskeert ADO-baas Wang net als andere voormalig clubeigenaren celstraf in China?

Dat Wang Hui eigenaar is van ADO Den Haag, kan niet los worden gezien van zijn band met de Communistische Partij van de Chinese president Xi Jinping, blijkt uit onderzoek van Follow The Money. Maar nu hij de club met verlies dreigt te verkopen, loopt zijn familie een groot risico.

Dat ADO Den Haag begin 2015 werd overgenomen door het Chinese bedrijf United Vansen (UVS), heeft veel te maken met plannen die de Chinese president Xi Jinping in die periode had. Onderzoekscollectief Follow The Money (FTM) heeft de oorsprong van de aanwezigheid van UVS bij ADO onderzocht en stuitte op een duidelijke link met de Communistische Partij van de president. UVS, het bedrijf van Wang Hui, is voor 51 procent in bezit van de Jiahua East Holdings Group van Wang Yihui, de zwager van Wang Hui. Zij gingen beiden naar de Eerste Augustus School in Beijing, een communistische eliteschool waar ook Jinping zijn opleiding volgde.

Rond 2015 gingen Chinese zakenlui massaal investeren in Europese voetbalclubs. In het onderzoek van FTM zegt Simon Chadwick, hoogleraar Eurasian Sport aan de Emlyon Business School in het Franse Lyon, dat Jinping op deze manier het pad wilde effenen voor een hoge klassering voor China op de FIFA-wereldranglijst.

Quote Wat de Chinese overheid niet wil, is dat er verlies wordt gemaakt bij de verkoop van ADO.

Maar in december 2016 draait dat volledig om. De Chinese overheid waarschuwde in People’s Daily, de belangrijkste krant van de Communistische Partij, ineens voor riskante investeringen in voetbalclubs. Kort daarna verkochten Chinese investeerders onder meer Atlético Madrid en Wolverhampton Wanderers. Vervolgens belandden voormalig clubeigenaren in China soms zelfs achter de tralies, omdat ze het land economische schade zouden hebben toegebracht, valt in het onderzoek van FTM te lezen.

In 2020 benadrukt de Chinese overheid opnieuw bezorgd te zijn over riskante buitenlandse investeringen. En dus probeert ook United Vansen van de aandelen van ADO Den Haag af te komen. Maar wat de Chinese overheid niet wil, is dat er verlies wordt gemaakt bij de verkoop. En dat gaat UVS simpelweg niet kunnen voorkomen, is duidelijk nu de verkoop aanstaande is.

Hoe dan ook, moet ook de familie Wang vrezen voor de gevolgen. Of daarbij hun vrijheid ook op het spel staat, hangt volgens Chadwick af van hun politieke status. ,,De positie van de ex-eigenaar van Wolverhampton Wanderers is bijvoorbeeld redelijk. Hij heeft in 2015 en in 2017 vastgezeten. Maar momenteel lijkt hij veilig, omdat zijn bedrijf een rol speelt bij de ontwikkeling van een coronavaccin. Strategisch en politiek is hij belangrijk. Dat zal ook het lot van de familie Wang bepalen.”