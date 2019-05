RKAVV heeft geen zorgen om nacompetitie meer na zege op IFC

Met vier ploegen die nacompetitie proberen te ontlopen, is het ongemeen spannend onderin de hoofdklasse. Naast Vlissingen en Leonidas zijn dat ook de twee ploegen die elkaar in Hendrik-Ido-Ambacht troffen. Vandaar dat beide ploegen op de winst speelden en daarvoor in de eerste helft de nodige kansen kregen. Uiteindelijk gingen de Leidschendammers er het meest efficiënt mee om. Nadat een kopbal van Jordy de Wit van de lijn werd gehaald, was Jeffrey van Lochem in de 23ste minuut wel succesvol. Hij ontfutselde verdediger Tim Willemstijn de bal en omspeelde vervolgens doelman Davey van Pelt: 0-1. Vijf minuten later verdubbelde RKAVV de score toen aanvoerder Robin Steffens een vrije trap van Hamza Boukhari binnenkopte: 0-2.