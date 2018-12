Robin Steffens speelt morgen zijn 200ste wedstrijd voor RKAVV en gaat nooit meer weg

Zie hem zitten in de kantine van RKAVV. Alles is hier vertrouwd voor Robin Steffens. Vader Henry maakt zich in diverse functies al jaren verdienstelijk voor de club. Zoals ook moeder Marina dit doet achter het buffet in de kantine. ,,De club vormt een heel belangrijk deel van mijn sociale leven'', aldus Robin. ,,Ik kan er echt van genieten als ik hier op zondagmiddag mijn vrouw en kinderen zie rondlopen. Mijn zwager staat hier op wedstrijddagen bier te tappen. Dat vind ik heerlijk. Net zoals het dollen in de kleedkamer. Daarom ga ik hier ook nooit meer weg. De club zit al sinds mijn jeugd in mijn hart."