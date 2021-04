Roeister Ellen Hogerwerf op weg naar derde EK-titel: ‘Normaal gesproken was dat nooit gebeurd’

Drie keer op rij de beste van Europa. Dat is het doel van de vier zonder stuurvrouw dit weekend bij het EK roeien in het Italiaanse Varese. En waarschijnlijk gaat dat ook gebeuren, want Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester zijn zelfs de torenhoge favoriet.



,,Het is bijzonder dat ik nog voor een derde titel in de race ben en dat komt alleen maar omdat de Olympische Spelen zijn uitgesteld”, zegt Hogerwerf. ,,Anders had ik niet meer in deze boot gezeten. Of ik met drie titels meteen een van de meest succesvolle roeisters aller tijden ben? Nou, er zijn er ook een paar die olympische medailles hebben. Daar kan een Europese titel niet tegenop.”