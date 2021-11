Roemrucht DHC van de ondergang gered: ‘We maakten ons echt zorgen’

Een interim-bestuur moet de weg voor een permanent bestuur vrijmaken. Lang leek het erop dat de hervormingscommissie, die al maanden bezig was om een interim-bestuur op poten te zetten, niet in haar plan ging slagen. De speurtocht naar potentiële kandidaten om de voorheen Delftse grootmacht op bestuurlijk gebied van de ondergang te redden, verliep moeizaam.



De stadionclub, opgericht in 1910, verkeerde de laatste jaren in zwaar weer. In een eerder stadium stelde het huidige bestuur haar portefeuille beschikbaar. Nestor Aad van der Knaap (83) is blij dat er nu mensen zijn opgestaan, die de club de helpende hand willen toesteken. ,,Het heeft enige tijd geduurd en dat baarde ons wel zorgen”, geeft hij toe. ,,Er zijn gesprekken geweest met kandidaten die enthousiast waren, maar bij nader inzien toch afhaakten. Ook kregen wij wat hints in de vorm van ‘ga eens met die en die praten’. Blij dat het toch gelukt is. Hopelijk kan het interim-bestuur snel de eerste stappen naar een mooie toekomst gaan zetten.”