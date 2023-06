Rollen kunstgras en bouwkeet gaan in vlammen op bij hockeyvereniging: ‘Ik denk dat het puur vandalisme is’

Balkonscè­ne bij ernstig zieke Oebele-Jan (66) zorgde voor tranen: ‘Mooier dan huldiging op de Coolsingel’

Oebele-Jan de Smit (66) is nauwelijks weg te denken bij SC Monster. Als speler, vrijwilliger en columnist is hij jaren aan de club verbonden geweest. Maar De Smit is ernstig ziek en moest de kampioenswedstrijd afgelopen weekend aan zich voorbij laten gaan. Dankzij een emotionele balkonscène bij de woning van De Smit maakte hij toch nog onderdeel uit van het titelfeest.