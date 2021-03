Ron van Baaren kennende zal hij bevlogen doorwerken aan zijn herstel

‘Sierlijk en trouw’: Ton Thie was zonder twijfel ADO’s beste doelverde­di­ger ooit

26 februari Ton Thie, de legendarische keeper van ADO Den Haag uit de jaren zestig en zeventig, is op 76-jarige leeftijd overleden. De bescheiden Thie, zijn laatste 25 jaar gelukkig in Gambia, wordt bejubeld als ‘echte Haagse held op het veld’ en was met 13 seizoenen een van de trouwste spelers van de club.