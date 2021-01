Ronde van Zuid-Holland verplaatst

Thuiswerk­ty­pes: ben jij een mopperaar, een kluizenaar of een multitas­ker?

7 januari Zoveel mogelijk thuiswerken is ook begin dit jaar de norm. Geen pretje als je last hebt van uitstelgedrag, onzekerheid of als de muren op je afkomen. Coach en trainer Ingrid Sikking ziet zeven typen thuiswerkers en geeft elk van hen tips. ‘Wees een fijne collega voor jezelf.’