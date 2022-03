‘Rugnummergate’ bij RKAVV en SV Loosduinen heeft een eigen Davy Klaassen: lees hier alles over het amateurvoetbal

ZATERDAG

Jack’s League

Noordwijk-Scheveningen 1-0 (1-0)

Volgens trainer John Blok beleefde Scheveningen zaterdag een ‘vervelende’ middag in Noordwijk. De 1-0 viel al vlug nadat de ‘Schollekoppen’ niet bij de les waren. ,,Vervolgens liepen de irritaties over en weer op. Nadat Noordwijk na een uur een rode kaart kreeg, hebben we amper meer gevoetbald, ze waren alleen maar aan het vertragen.” In de slotfase was Lex Immers met een fantastisch schot nog dicht bij de 1-1. Dinsdag wacht voor Scheveningen alweer het inhaalduel met GVVV.