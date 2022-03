Russische Natalia Pirmanova mag in de halve finale van NK badminton ‘gewoon’ voor Drop Shot spelen

Den Haag met de titel Sporthoofd­stad van Europa in rijtje met Milaan en Istanboel: ‘We willen inspireren’

Een show van illusionist Victor Mids in sportcampus Zuiderpark is vrijdagmiddag het startschot geweest voor een reeks internationaal erkende sportevenementen die dit jaar in Den Haag plaatsvindt. Met de titel Sporthoofdstad van Europa komt Den Haag in 2022 in een rijtje met Praag, Milaan en Istanboel.

4 maart