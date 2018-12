Rustig uiteinde voor Hijs na afdwingen derde duel in halve finale beker

Fortuna eindigt 2018 in stijl met tweede plek in Korfbal Challenge

13:26 Fortuna Delta Logistiek is 2018 in stijl geëindigd. De Delftse korfballers werden op de vierdaagse Korfbal Challenge tweede. Net als in de veld- en zaalcompetitie van 2018. Hoogtepunt was de halve finale, waarin Fortuna zaterdag verdiend met 22-21 won van het Nederlands team. In de finale was TOP Solar Compleet gisteravond net iets sterker: 16-21.