Rutger Koppelaar: Ik denk dat het nóg hoger kan

AtletiekHet winnen van de Gouden Spike is voor polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar niet alleen een geweldige prijs, maar vooral ook het startpunt van wat voor hem een geweldige sportzomer moet worden. ,,Over 5,70 meter was een geweldig persoonlijk record, maar ik denk dat het nóg beter en hoger kan.''

De 25-jarige Dordtse atleet maakte afgelopen zaterdag indruk in Leiden, waar zijn sprong over 5,70 meter als dé prestatie van het atletiekevenement werd beoordeeld, waardoor de atleet van het Zoetermeerse Ilion de Gouden Spike kreeg overhandigd. ,,Voor de tweede keer in mijn loopbaan'', refereert hij aan de winst in 2014, die werd geschrapt nadat Koppelaar een dopingschorsing kreeg opgelegd en Joshua Cheptegei de 'Spike' overnam. ,,Dat ik deze prijs opnieuw won, had voor mij ook een emotionele lading.''

Vorig jaar was het wel anders. Nadat Koppelaar tijdens het springen twee stokken gebroken had, was het vertrouwen weg. ,,Het werd een mentale barrière, ik durfde niet meer vol voor mijn sprongen te gaan. Sinds kort ben ik overgestapt op stokken van 5,10 meter en is de angst weg.''

Voor de deelname aan de Gouden Spike had Koppelaar al het startbewijs voor het EK in Berlijn op zak, omdat hij aan de limiet van 5,55 meter had voldaan. ,,Eerst sprong ik in Leiden mijn beste seizoensprestatie van 5,60 meter en daarna ben ik voor mijn persoonlijke record gegaan op 5,70 meter. Toen dat was gelukt, heb ik ook nog 5,80 meter geprobeerd. Dat scheelde niet veel. Ik voel dat er meer inzit. Stiekem denk ik aan een verbetering van het Nederlands record, dat nu met 5,85 meter in handen is van Menno Vloon.''