Ruud Brood kijkt uit naar klus bij ADO: ‘We zijn behoorlijk de diepte in gegaan’

Als één ding de afgelopen dagen duidelijk is geworden, is dat de nieuwe trainer van ADO Den Haag het moest zien zitten in het meerjarenplan dat er bij de club ligt. Dat plan is uitgestippeld door het technische hart, waarvan Martin Jol het hoofd is. Het was ook Ruud Brood niet ontgaan. ,,We zijn behoorlijk de diepte ingegaan”, zei hij over de gesprekken die hij de voorbije dagen met de technische leiding van ADO voerde. ,,Maar het plan past helemaal bij de filosofie en de gedachte die ik heb. Dus ik ben blij dat ik hier in Den Haag ben.”

ADO en Brood zijn volgens de trainer uit Gorinchem een goede match. ,,Dat is gebaseerd op de gesprekken die ik de afgelopen dagen heb gevoerd met de mensen van de club”, legt hij uit. ,,Maar ik loop al wat langer mee en ken ADO Den Haag ook omdat ik er vaak tegen heb gespeeld. Het is een mooie, emotionele club. Er wordt ook wel gezegd dat het geen makkelijke club is, maar waar is het wel gemakkelijk?”

Ook ziet hij het zitten in de huidige spelersgroep van ADO. ,,Ik vind het niet belangrijk of de groep oud is of jonger”, legt hij uit. ,,Ik zie het positief in. Anders was ik niet aan deze klus begonnen.”

