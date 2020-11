Ruud Brood neemt Ricardo Kishna op in wedstrijdselectie ADO

Kishna speelde op 17 september 2017 voor het laatst een officiële wedstrijd. Als invaller kwam hij voor ADO Den Haag binnen de lijnen tijdens het thuisduel met Ajax. 21 minuten later scheurde hij zijn voorste kruisband en sindsdien heeft de in Den Haag geboren aanvaller een lange, zware periode doorgemaakt waarin hij weer terug moest zien te komen op het hoogste niveau.

Aan die lastige tijd kwam in zekere zin al een einde toen hij afgelopen zomer een contract tekende bij ADO Den Haag, maar morgen zou hij ook voor het eerst weer officieel binnen de lijnen kunnen komen. Hij is opgenomen in de wedstrijdselectie voor het thuisduel met SC Heerenveen. ,,Kishna zit bij de selectie”, bevestigde trainer Ruud Brood vrijdagmiddag. ,,Hij is dus inzetbaar en we zullen zien hoe daarmee om gaan.”

Voor Kishna, die zelf aangeeft lekker in zijn vel te zitten en klaar te zijn voor zijn rentree, zou het zijn eerste optreden in drie jaar en ruim twee maanden tijd zijn. ,,Dat is een goede zaak voor hem en ook voor ons”, gaf Brood aan. ,,Natuurlijk komt hij van ver en mag je niet verwachten dat hij er meteen weer staat. Maar hij is enorm positief en gedreven. Hij heeft onmiskenbaar kwaliteit en is een ervaren jongen. Maar we zullen niet hetzelfde van hem verwachten als drie jaar geleden van hem werd verwacht.”

Toch liet Brood ook blijken dat echt realistisch is dat Kishna tegen Heerenveen minuten maakt. ,,Je neemt spelers bij de selectie waarvan je denkt dat je ze kan gebruiken. Is dat in de beginfase al of gaat het om een invalbeurt? Wie zal het zeggen?”

De trainer gaat hoe dan ook wijzigingen doorvoeren in zijn opstelling. De trainer grijpt in na de uiterst zwakke eerste wedstrijd onder zijn bewind. De verwachting is dat hij als één van zijn wijzigingen Shaquille Pinas een linie doorschuift naar het middenveld en Boy Kemper centraal in de verdediging laat spelen.