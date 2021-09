Ruud Brood over de geruchtenstroom bij ADO: ‘Je moet dat richting de spelers filteren’

Nadine Noordam (ex-ADO) wil via Ajax naar de OranjeLeeu­win­nen: ‘Kijken hoe ver ik kan komen’

16 september Als de OranjeLeeuwinnen het morgen voor de WK-kwalificatie tegen Tsjechië opnemen, is Nadine Noordam er niet bij. Nog niet, want haar overstap van ADO Den Haag naar Ajax is mede gemaakt om ooit international te worden.