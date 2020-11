Ruud Brood ziet op eerste dag bij ADO al volop ruimte voor verbetering: ‘Er is nog veel meer uit te halen’

Column Martin Jol, de Haagse Tony Soprano, moet tevreden worden gehouden door Brood

11 november Columnist Sjoerd Mossou weet wel wie Ruud Brood tevreden moet houden om succesvol te zijn bij ADO Den Haag: Martin Jol. ,,Net als Tony Soprano heeft Jol een onbegrensde hang naar loyaliteit. Of zoals Tony het zelf zou zeggen: ,,Once you’re into this family, there’s no getting out.’’