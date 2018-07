RVC Celeritas dolblij met onderkomen op Sportpark Prinses Irene in Rijswijk

Thiemo de Bakker dé publieks­trek­ker op The Hague Open

15 juli Thiemo de Bakker (29) is met Dustin Brown dé publiekstrekker bij de 26ste editie van The Hague Open. Na Ahoy Rotterdam en het grastoernooi van Rosmalen is de ATP Challenger in Scheveningen het derde tennisevenement van Nederland. De finale is volgende week zondag.