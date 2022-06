RVC Celeritas wint zonder keeper en Quick Steps door na penalty’s: lees alles over de nacompetitie

Voetbal totaalEen behoorlijk aantal regioclubs kwamen dinsdagavond in actie in de nacompetitie om promotie en degradatie. BSC’68 heeft de finale gehaald, maar moest op de terugweg langs het ziekenhuis. RVC Celeritas won in de verlenging met tien man én zonder keeper van ’s-Gravendeel en Quick Steps ging tot het gaatje, maar leeft nog. Wat gebeurde er nog meer op de velden in Den Haag en omstreken? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

Eerste klasse/tweede klasse

DSO-VV Papendrecht 2-1 (1-0)

1-0 Jeffrey Aarts, 2-1 Timo Reinhardt.

DSO heeft na de nipte overwinning tegen VV Papendrecht de finale van de nacompetitie bereikt. ,,Het was wel zenuwslopend”, vertelde Claudio Houtman, die de honneurs waarnam voor de vanwege omstandigheden afwezige Bert de Best. ,,In het laatste kwartier ging Papendrecht alles of niets spelen. Met een bal op de paal en lat kwamen we twee keer goed weg.” De Zoetermeerders kunnen zich de komende dagen gaan opmaken voor een finale op neutraal terrein tegen competitiegenoot HVC’10.

Heinenoord-HVC’10 1-2 (1-0)

1-1 en 1-2 Sil van Ooijen.

De ploeg uit Hoek van Holland won in de tweede ronde van de play-offs knap van en bij eersteklasser Heinenoord. De formatie van trainer Piet Boon won na een 1-0 achterstand bij rust met 1-2 door twee treffers op van FC ’s-Gravenzande-aanwinst Sil van Ooijen. Er ging voorbereidend werk van Mitchel Bouwhuis en Jorno Reurink aan vooraf. DSO en HVC’10 speelden in de competitie ook al twee keer tegen elkaar. Beide teams wonnen de thuiswedstrijd met 3-0. Boon legt de druk bij DSO: ,,Een geduchte tegenstander. Zij moeten en wij willen.”

Volledig scherm Op de achtergrond viert HVC'10 groot feest nadat het eersteklasser Heinenoord heeft geklopt. © Maarten de Pater

Waterwijk ASC-Die Haghe verplaatst

De halve finale tussen Waterwijk ASC en Die Haghe is naar aanstaande zaterdag verplaatst nadat VV Maarssen, één van de mogelijke opponenten in de finale, met succes protest heeft aangetekend tegen de met 1-0 verloren wedstrijd tegen AFC. Zodoende zou de finalist uit de andere helft van het speelschema niet voor zaterdag bekend zijn. ,,Onze groepsapp van het team staat sinds het nieuws roodgloeiend”, zei captain Sander de Jong. ,,Iedereen is blij met de verplaatsing, want nu hebben we meer tijd om te herstellen.”

Tweede klasse/derde klasse

DWO-TAVV 1-2 (1-1)

1-1 Chadion Melfor (strafschop).

DWO blijft derdeklasser. Net als in 2013 hebben de Zoetermeerders in de nacompetitie om promotie naar de tweede klasse tegen TAVV aan het kortste getrokken. Trainer Jean-Louis da Costa Gomez baalt en vindt het verlies op het Westerpark onverdiend. ,,TAVV kreeg op een strafschop en een afvallende bal rond de 90ste minuut na helemaal geen mogelijkheden. En wij hadden zeker vijf opgelegde kansen.”

Derde klasse/vierde klasse

SV Gouda-Quick Steps 2-2 (2-0)*

Quick Steps w.n.s. (4-5)

2-1 Andrew Burnet, 2-2 Jeremy Keus.

Quick Steps hoeft nog maar één horde te nemen en dan blijft het derdeklasser. Het elftal van de afzwaaiende trainer Eki Korte heeft de halve finale bij en tegen SV Gouda ternauwernood overleefd. ,,Jeremy Keus maakte voor ons pas in de blessuretijd de 2-2, anders waren we gedegradeerd. In de verlenging waren we heer en meester”, zei Korte. Omdat beide teams niet scoorden, waren strafschoppen noodzakelijk. Quick Steps hield de zenuwen het beste in bedwang en schoot alle penalty’s raak. De ploeg uit Gouda miste er een. Komende zaterdag speelt Quick Steps tegen Maense een beslissingswedstrijd op neutraal terrein. Sluiten de Hagenaars ook die derde wedstrijd succesvol af, dan blijft Quick Steps derdeklasser.

Volledig scherm Quick Steps-aanvaller Jeremy Keus was in de eerste ronde tegen VV Meerburg ook al goed voor drie goals. © Franca van Berkum e/v Dobbe

SCH’44-BSC’68 1-2 (1-1)

0-1 Joep van Straalen, 1-2 Joep van Straalen.

Joep van Straalen was in Harmelen goud waard voor BSC’68. De aanvaller kan zaterdag in de finale tegen OHVV echter niet in actie komen, omdat hij mogelijk een gebroken sleutelbeen aan een botsing met SCH’44-speler heeft overgehouden. Na afloop kon er een een auto door naar het ziekenhuis in plaats van naar de kantine in Bentvelzen, want ook verdediger Thijs de Ruiter is voor onderzoek meteen naar het hospitaal gegaan. ,,En Timo Stolk kreeg na een uur spelen tot overmaat van ramp een dubieuze rode kaart”, vertelde trainer Marco Lange. Desondanks is BSC’68 nog één duel van de derde klasse, waaruit het in 2019 degradeerde, verwijderd.

RVC Celeritas-’s-Gravendeel 5-4 (2-0, 3-3)*

RVC Celeritas w.n.v.

1-0 Jergo Leijdekkers, 2-0 Vialli Serbony, 3-3 Joey Klijn en 4-4 Joey Klijn, 5-4 eigen doelpunt.

Een knotsgekke wedstrijd met alles erop en eraan op het Juliana Sportpark in Rijswijk. Het ambitieuze RVC Celeritas leek lang op een gemakkelijke overwinning af te stevenen, maar na de 2-1 veroorzaakte keeper Murat Ozcan een strafschop, met een rode kaart tot gevolg. Trainer Dennis Young had geen reservedoelman op de bank, waardoor hij besloot linksback Joey Klijn tot sluitpost te bombarderen. Klijn had de handschoenen slechts voor de penalty aangetrokken, want na de rake kalktrap van ’s-Gravendeel (2-2) koos Young er toch voor om Klijn in het veld te houden en een andere veldspeler op doel te zetten. Met succes, want nadat de bezoekers op 2-3 waren gekomen, maakte Klijn in de blessuretijd de 3-3 en in de verlenging de 4-4. Een eigen doelpunt leverde RVC Celeritas alsnog de overwinning op. De Rijswijkers spelen zaterdag tegen Excelsior’20 de finale om promotie naar de derde klasse.

Overmaas-Graaf Willem II VAC 3-2 (3-2)

1-1 Joao Manuyika, 3-2 Sam Jellema

Graaf Willem II VAC kan promotie naar de derde klasse vergeten. Desondanks was trainer Jan de Jong trots op zijn elftal. ,,De spelers hebben zich tegen Overmaas goed gepresenteerd. De eerste helft vond ik ons gelijkwaardig en na rust namen we meteen het heft in handen. Dat resulteerde in veel kansen, maar goals bleven uit. Mijn elftal heeft er alles aan gedaan.”

Vredenburch-Maense 0-5 (0-2)

Halverwege de eerste helft incasseerde Vredenburch binnen twee minuten tijd twee tegentreffers van Maense. De Rijswijkers kwamen die klap niet meer te boven en dus laat trainer Francis Janse volgend seizoen een vierdeklasser achter. Vredenburch-speler Levi Tempelman werd in de tweede helft uit het veld gestuurd.

