Sabine van Silfhout uit beeld bij Oranje, maar met plezier bij KZ

Bondscoach Alyson Annan trainde de afgelopen week met een groep van liefst 45 speelsters in aanloop naar de Champions Trophy en de Pro League. Zonder Sabine van Silfhout, die in de sportschool en bij haar club Klein Zwitserland aan haar fysiek en spel werkte. ,,Het is niet gek dat ik er niet bij zit. Ik denk dat het nu een hechte groep is, die laatst nog het WK won in Londen.''