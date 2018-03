Sam van Huffel: Magisch om hier te voetballen

Bij Feyenoord was Sam Larsson de meest besproken man vanwege zijn terugkeer na blessureleed. Bij ADO was dat ook een Sam. Geen miljoenenaankoop, maar een belofte zonder contract. Sam van Huffel zou deze week immers stage lopen in Engeland bij Leicester City, maar gisteravond in de Kuip viel hij na rust in.

,,Daar had ik niet op gerekend'', bekende Van Huffel na het met 4-0 verloren benefietduel. ,,Er is wat misgegaan bij Leicester. Hopelijk komt dat nog in de toekomst.''

De 19-jarige herpakte zich snel na de misgelopen proefperiode bij de Premier League-club. ,,Er was een misverstandje met Engeland, maar ik ben erg blij dat ik dit heb mogen meemaken. Ik had dit duel niet willen missen. In het begin dacht ik: pfoe, al die mensen. Het is toch Feyenoord. Na een paar balcontacten zie en voel je dat niet meer. Het is magisch om hier te voetballen. Toen ze scoorden en ik op de bank zat, dacht ik: wat is dit nu weer?''