Samy Bourard blijft maar scoren sinds zijn terugkeer bij ADO Den Haag

Voor de Haagse ploeg stond in de Lichtstad in de zevende speelronde van de Keuken Kampioen Divisie de vierde plaats op de ranglijst op het spel. Was het verdiend dat ADO Den Haag in de 43ste minuut via Samy Bourard op voorsprong kwam? Nee. Maar daar maalden de bezoekers niet om. Het was een belangrijke treffer van de tussentijds weer bij ADO neergestreken Belg. Het was ook een mooi doelpunt, uit een zaalvoetbalachtige combinatie tussen Bourard, Thomas Verheijdt, Dhoraso Klas en weer Bourard.