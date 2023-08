Sara zegde haar woning op en trok in bestelbusje door Europa, nu maakt ze kans op ticket naar de Spelen

‘Henkie’ Veerman hoefde niet lang na te denken over ADO: ‘Het was van beide kanten win-win’

Henk Veerman is de eerste bekende naam van ‘het nieuwe ADO’. De 32-jarige spits maakte kort na zijn presentatie in Den Haag al zijn eerste speelminuten in het groen-geel. ‘Henkie’, zoals hij al door bijna al zijn teamgenoten werd genoemd, wil straks duidelijk aanwezig zijn bij de Haagse ploeg.