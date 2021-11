Scheidsrechter Ivar is wangedrag spelers zat en stopt: 'Ik werd bespuugd, uitgescholden en geslagen’

Na het zoveelste incident op en rond de voetbalvelden was scheidsrechter Ivar Gieles (31) uit Den Haag er helemaal klaar mee. De afgelopen jaren is hij beschimpt, bespuugd en kreeg hij zelfs een tik op zijn hoofd van een supporter. Hij haalt zijn voetbaltas voorlopig niet meer uit de kast en maant de KNVB tot actie. ,,Ik laat me niet langer vrijwillig voor de ergste dingen uitmaken.”

Geweld en vandalisme in de voetbalwereld. Het is een fenomeen dat de laatste maanden steeds vaker in het nieuws is. Het aantal gestaakte of uit de hand gelopen wedstrijden in het profvoetbal, maar misschien nog wel nadrukkelijker bij de amateurs, is de laatste weken nauwelijks bij te houden.

Na een reeks aan incidenten in het amateurvoetbal is voor de Haagse scheidsrechter Ivar Gieles de maat vol. Hij haalt zijn voetbaltas voorlopig niet meer uit de kast. ,,Het respect is weg. Dat zie je op straat bij hulpverleners, bij de politie en dus ook in het voetbal. Spelers, trainers, maar de laatste jaren ook steeds vaker supporters maken je voor de ergste dingen uit. Ik kreeg laatst na een wedstrijd van een supporter een tik op mijn hoofd.”

Quote Zet eens een heel team uit de competitie, ook als het om eenmansac­ties gaat. Dan gaan ze het bij de clubs wel voelen, hoor Ivar Gieles

Naar eigen zeggen is Gieles een scheidsrechter die zo veel mogelijk wil laten door voetballen. ,,Maar als je tegenwoordig voordeel geeft, word je al voor alles en nog wat uitgemaakt. De spelers denken niet na bij wat ze roepen. De acceptatiegraad is zó hard omlaag gegaan de afgelopen jaren. Ik was als speler ook een zeikerd, maar dacht wel vijf of tien seconden na voordat ik wat zei. En ik hield het netjes. Tegenwoordig schelden ze je de huid vol.”