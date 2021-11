Scheidsrechter Manon (22) timmert hard aan de weg in mannenwereld: ‘Droom van de eredivisie’

De tijden van het voetbal als mannenbastion zijn voorbij. En de veranderingen voltrekken zich in een hoog tempo. Een van de onderdelen waarin dat duidelijk naar voren komt, is bij de scheidsrechters in de voetbalwereld. Zo floot de Franse Stéphanie Frappart vorig jaar al een wedstrijd in de Champions League.



In Nederland maakte Shona Shukrula haar opwachting als arbiter bij Jong Sparta-ASWH in Jack’s League en als vierde official bij FC Eindhoven-Telstar in de Keuken Kampioen Divisie. In onze regio zien we bij de amateurs sinds dit seizoen Manon Plandsoen uit Voorschoten bij de mannen fluiten. Hoog tijd om haar nader voor te stellen.